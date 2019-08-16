طوكيو 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر18 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 33ر20424 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 48ر2 نقطة، أو ما يعادل 17ر0% ، ليصل إلى 33ر1486 نقطة .// انتهى //07:06ت م0006