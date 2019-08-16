واشنطن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة اليوم عزمها إلغاء تأشيرات طاقم الناقلة الإيرانية "غريس1" بسبب انتماء طاقمها ودعمه للحرس الثوري الإيراني.وقال بيان للخارجية الأمريكية : إن الولايات المتحدة تقدر أن طاقم الناقلة يتبع لفيلق الحرس الثوري الإيراني عن طريق نقل النفط من إيران إلى سوريا.وأشار البيان إلى أنه وباعتبار تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية عليه فإن أفراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران يصبحوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الإرهاب الأمريكي .واختتم البيان بالقول : ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سوريا وأماكن أخرى، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني.// انتهى//07:13ت م0007