إسلام آباد 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء عمران خان من خطر تعرض المسلمين في إقليم كشمير إلى مذبحة وتطهير عرقي في ظل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية .وركزت على أنباء مقتل ثلاثة جنود باكستانيين وخمسة هنود باشتباكات دارت بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بالاجتماع المقرر لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الإقليم بعد إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي للجزء الخاضع لسيادتها .و أخبرت عن إصابة أربعة أشخاص جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في منطقة مستونج شمال غرب باكستان.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان ومستجدات عملية السلام والمصالحة الجارية بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وتطرقت إلى تطورات الوضع في فلسطين واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى .وعرجت على تحذير منظمة الصحة العالمية من ازدياد احتمالات تفشي الحصبة في شكل وبائي حاد في أنحاء مختلفة من العالم.وأشارت إلى تأكيد الصين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ.وتناقلت أنباء مقتل خمسة عشر شخصاً على الأقل معظمهم من قوات الأمن في هجمات على كلية عسكرية للنخبة وأهداف حكومية أخرى في ميانمار.// انتهى //08:41ت م0008