القاهرة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التركيز على الارتقاء والنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال سبتمبر المقبل.وأفادت بأن الأطراف السودانية ستوقع غدًا الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في احتفالية ضخمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، وموافقة المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير على اختيار عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية.وأخبرت عن مقتل ثلاثة جنود باكستانيين و خمسة جنود هنود في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.وأشارت إلى إعلان الجيش الليبي السيطرة على مدينة مرزق جنوب البلاد، واستهداف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس الذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.وتابعت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى وسط حماية وحراسة من الشرطة الإسرائيلية.ونوّهت إلى تحذير الصين من استمرار ما يحدث في هونج كونج من موجة احتجاجية تسببت في أخطر أزمة سياسية يشهدها الإقليم الخاص.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 58 شخصًا في انفجار ناقلة وقود غرب العاصمة التنزانية دار السلام.// انتهى //09:34ت م0009