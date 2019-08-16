بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طائرة إستطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ ثم غادرت الاجواء باتجاه الاراضي المحتلة.// انتهى //10:42ت م0011