عام / الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي يخترق سيادة الاجواء اللبنانية
الجمعة 1440/12/15 هـ الموافق 2019/08/16 م واس
بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس
واصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طائرة إستطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ ثم غادرت الاجواء باتجاه الاراضي المحتلة.
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