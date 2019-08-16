القطيف 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستنظم جمعية البر الخيرية بسنابس في محافظة القطيف، الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "إدارة الخلافات الزوجية"، التي تعقدها للرجال والنساء، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.وتهدف الورشة التي تستمر يومين لحل المشكلات والصراعات الزوجية باحترافية، ويقدمها الاختصاصي النفسي ناصر الراشد.ويناقش الراشد أسباب الصراع الزوجي، وأنواع المشكلات الزوجية، ونموذج السبب والنتيجة، ونموذج التواصل SBAR، وتنمية السلوك الإثرائي، وتنمية الوجدان وتنطيق المشاعر، وإعادة تنظيم الخبرات المعرفية.//انتهى //10:52ت م0014