جدة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وقال الملك المفدى "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار ".// انتهى //10:53ت م0015