عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجابون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده
الجمعة 1440/12/15 هـ الموافق 2019/08/16 م واس
جدة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال الملك المفدى "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار ".
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