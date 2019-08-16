رام الله 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، إضافة لإصابة أحد حراس أوقاف في المسجد الأقصى برصاص الاحتلال عند باب السلسلة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.وتناولت صحف الصباح قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع دخول النائبتين الديمقراطيتين في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر.وسلطت الصحف الضوء على أقوال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أن حكومة الاحتلال تنفذ سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي والجرائم المتصاعدة، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخلها، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل"، وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.وتابعت تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.وأوردت صحف اليوم خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعلى رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:11ت م0017