الخرطوم 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، اعتماد قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية رسميًا ترشيح الدكتور عبدالله حمدوك مرشحًا لتولي رئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية.ولفتت الانتباه إلى تقديم الاتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو كحزمة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ.وأشارت إلى استهداف مدفعية الجيش اليمني مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة – الضباب- غربي محافظة تعز، وتركز القصف المدفعي على تجمعات الميليشيات في قرية – الدبح- بمنطقة – الربيعي- ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها.ونقلت عن اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" قولها أمس ، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى حرب دينية.ونشرت بيان قيادة عمليات نينوى أمس، مقتل 16 من عناصر تنظيم – داعش- الإرهابي ، بقصف مدفعي أمريكي جنوب الموصل.وسلطت الضوء على إعلان حكومة هونج كونج أمس ، عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 2.44 مليار دولار أمريكي، لمواجهة التداعيات السلبية للاحتجاجات السياسية المتفاقمة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.// انتهى //11:23ت م0018