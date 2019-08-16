تونس 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسبلغ عدد حرائق الغابات التي شهدتها تونس منذ بداية العام الجاري 190 حريقاً ، أتت على 1850 هكتارًا من الغابات.وقال مدير الغابات في وزارة الزراعة سالم الطريقي في تصريحات صحفية اليوم" إن عدد الحرائق تراجع خلال السنوات الأخيرة مدفوعَا بخطة وقائية وضعتها الإدارة بالتعاون مع مختلف الهياكل التابع للقطاع".وأفاد الطريقي أن غابات تونس قادرة على رفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام للبلاد من 0,3 % حاليًا إلى مابين 10 و 13 % .الجدير بالذكر، أن حرائق الغابات تؤثر على الاقتصاد العام للبلاد.// انتهى //11:24ت م0019