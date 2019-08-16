عام / زيادة طفيفة في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في شهر يوليو
الجمعة 1440/12/15 هـ الموافق 2019/08/16 م واس
بروكسل 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس
أعلنت وكالة فرونتكس لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عن زيادة طفيفة في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو بارتفاع عدد الوافدين بنسبة 4 % أو ( 10500 دخول ).
وأفاد بيان لوكالة فرونتكس في بروكسل إن الطريق الأكثر تدفقا للاجئين هو شرق البحر الأبيض المتوسط ، الذي شهد عبور حوالي 5،800 مهاجر .
وشهدت منطقة غرب البحر المتوسط ، التي يصل منها المهاجرون من أفريقيا ، زيادة بنسبة 22 % (2900) مقارنة بشهر يونيو .
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