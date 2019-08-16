بروكسل 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأعلنت وكالة فرونتكس لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عن زيادة طفيفة في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو بارتفاع عدد الوافدين بنسبة 4 % أو ( 10500 دخول ).وأفاد بيان لوكالة فرونتكس في بروكسل إن الطريق الأكثر تدفقا للاجئين هو شرق البحر الأبيض المتوسط ، الذي شهد عبور حوالي 5،800 مهاجر .وشهدت منطقة غرب البحر المتوسط ، التي يصل منها المهاجرون من أفريقيا ، زيادة بنسبة 22 % (2900) مقارنة بشهر يونيو .// انتهى //11:32ت م0020