تونس 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على تباين المواقف وردود الفعل المحلية بشان القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس ، لافتة الانتباه إلى تداول أنباء حول عمليات تزوير في التزكيات الشعبية الخاصة ببعض المرشحين في انتظار التأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.مغاربيا ركزت صحف الجمعة على التطورات في ليبيا في ضوء إعلان مطار معيتيقة الدولي إغلاق مجاله الجوي بعد تعرضه لقصف بالقذائف في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس .دوليا ، أخبرت اليوميات التونسية عن إصابة أكثر من عشرين شخصا إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في ضواحي موسكو بعد اندلاع النار في محركها.كما تطرقت في سياق منفصل إلى تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه انه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ حل الأزمة في هونغ كونغ بطريقة إنسانية مقترحا عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني .// انتهى //11:37ت م0021