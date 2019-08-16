لندن 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، بعد تلقيها الدعم من معنويات إيجابية للمستثمرين بعد أن ألمحت الصين إلى خطط لتحفيز النمو الاقتصادي بينما قدمت أسهم شركات صناعة الرقائق الدعم للأسواق بفضل أنباء عن أرباح قوية سجلتها نظيرتها الأمريكية.وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % مع تسجيل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء بقية السوق.وقاد ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات النشاط على المؤشر ستوكس 600، وهو ما دفع مؤشر قطاع التكنولوجيا للارتفاع 1.2 % مع تحقيق أسهم إيه.إم.إس وإنفنيون تك وإس.تي مايكرو إلكترونيكس مكاسب كبيرة.// انتهى //11:42ت م0022