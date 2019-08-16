الخرطوم 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأكمل طرفا الاتفاق في السودان – المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير- تحضيرات التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية يوم غد السبت ، بحضور عدد من رؤوساء الدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى عدد من ممثلين الدول والمنظمات والسفراء المعتمدين لدى السودان.وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق ركن شمس الدين كباشي، أن المجلس قام بجميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.// انتهى //13:38ت م0029