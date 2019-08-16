الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسرفع معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وما شهده من تميز على مختلف الأصعدة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به حجاج بيت الله الحرام من القيادة الرشيدة .وأكّد الفريق البلوي أنّ جميع أبناء الشعب السعودي يفخرون بما تقدمه حكومة المملكة من أعمال جليلة للحجاج حيث هيأت الأسباب وسخرت الموارد والطاقات لتسهيل أداء الحجاج لهذا الركن العظيم بكل راحة وأمان وطمأنينة ، لا تذخر في ذلك أي جهد حتى مغادرة الحجيج إلى بلدانهم وهم يحملون مشاعر الشكر والامتنان والعرفان لهذه القيادة التي مكنتهم من أداء فريضتهم بكل سهولة ويسر، مشيدًا بما شاهده ولمسه العالم أجمع من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله، ثم بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الحكيمة، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف إلى نجاحات المملكة على كافة الأصعدة، ويعزز مكانتها الريادية كقائدة للعالم الإسلامي.ونوّه معالي الفريق البلوي بتضافر جهود جميع قطاعات الدولة الحكومية منها والأهلية، حيث تكاملت منظومة العمل الأمني والخدمي بتنسيق تام وتعاون لا نظير له لتنفيذ الخطط وتسخير الإمكانات المادية والبشرية والآلية، واستخدام أحدث التقنيات، في سبيل خدمة الحجاج، وتحقيق رضاهم، وهي المهمة السامية التي اختص الله عزّ وجل بها بلادنا الغالية حكومةً وشعباً سائلاً المولى جلّت قدرته أن يحفظ للبلاد قيادتها الحكيمة - أيدها الله - ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //15:14ت م0042