نجران 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بقسم النشاط الطلابي، بـ ١٩ كشافاً وقائداً كشفياً ضمن فعاليات معسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومشاركة مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد التقنية.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن مشاركة كشافة تعليم نجران في حج هذا العام تمثلت في إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج، ومحاربة الظواهر السلبية كالحلاقة العشوائية والافتراش والباعة المتجولون بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، ومساعدة المرضى وتنظيم دخولهم لمراكز الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومراقبة المحلات التجارية والتراخيص وتسعيرة المواد بالتعاون مع وزارة التجارة، وخدمة ضيوف خادم الحرمين بالتعاون مع الشؤون الإسلامية، وتفويج الحجيج لرمي الجمرات بالتعاون مع مؤسسات الطوافة، إلى جانب قيامهم بتقديم العديد من الخدمات الأخرى لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //15:23ت م0046