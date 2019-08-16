المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأدى ضيوف الرحمن ومواطنين ومقيمين وزوار المدينة المنورة اليوم صلاة أول جمعة في رحاب المسجد النبوي بعد أن أدى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام 1440هـ بكل يسر وأمان وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفرتها الجهات الحكومية وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – لتقديم أجل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .وفي لوحة إيمانية مهيبة امتلأ المسجد النبوي والساحات المحيطة بالمصلين الذين توافدوا من وقت مبكر راكبين وراجلين حيث غص المسجد وأروقته وساحاته وسطحه بالمصلين الذين رفعوا أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - الذي وفقهما الله لخدمة الحرمين الشريفين ورعاية شئون قاصديه من الحجاج والمعتمرين والزوار وبما مكنهم من أداء فرائضهم وعباداتهم في أفضل الأجواء الإيمانية والأمنية .وباشرت مختلف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة حشد طاقاتها وإمكانياتها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار طيبة الطيبة باهتمام ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة وسمو نائبه اللذان يحرصان على إتاحة جميع الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله - .وفي هذا الخصوص سارعت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي إلى تهيئة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به وسطح المسجد بالفرش اللازم وتوزيع مياه زمزم في مختلف أرجائه وساحاته إضافة إلى توفير أعداد وفيرة من نسخ القرآن الكريم من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مع نشر الدعاة والمرشدين داخل أرجاء المسجد النبوي لتعليم والرد على استفسارات الحجاج عن زيارة المسجد النبوي وما يجب على الحاج والزائر عند زيارته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ الحجاج بأمور دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتيسير وتسهيل السلام على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى صاحبيه رضي الله عنهما وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة الإسلامية وأحكام الحج والعمرة .بدورها شرعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة في تطبيق خططها الأمنية والمرورية ومواصلة جهودها للمحافظة على أمن الحاج وراحته داخل المسجد النبوي وساحاته خاصة في أوقات الذروة من خلال انتشار رجال قوة أمن المسجد في مختلف أرجاء المسجد النبوي لإرشاد المصلين وتأمين دخولهم وتنظيمهم من بوابات المسجد ومكافحة ظاهرة النشل وتسهيل توافد قوافل ضيوف الرحمن إلى أماكن سكنهم وتنقلهم من وإلى المسجد النبوي واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية والإمكانات البشرية ومضاعفة الجهود التي تكفل تنقل الحجاج زوار المدينة المنورة براحة وأمان ، كما تأهبت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة لتنفيذ خطتها لموسم ما بعد حج هذا العام 1440هـ من خلال تهيئة وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وغيرها من المستلزمات الضرورية واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين وتوفير السلامة لهم من جميع أخطار الحوادث والكوارث وما قد يتطلبه ذلك من إجراءات الإغاثة الفورية أو الإخلاء أو الإيواء والإعاشة للمتضررين منهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة بمناطق وجود الحجاج وذلك باتباع أفضل السبل وأنجحها مع قدر كبير من التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة بهذه الخطة بكل كفاءة واقتدار .أما قوة أمن المسجد النبوي الشريف فتقوم بمتابعة الحالات الأمنية للمصلين داخل المسجد وساحاته والتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي في تنظيم عملية دخول وخروج ضيوف الرحمن من وإلى المسجد النبوي ومراقبة الحالة الأمنية من خلال تواجد وانتشار ضباط وأفراد القوة عبر العديد من الكاميرات داخل المسجد علاوة على توجيه وإرشاد الحجاج والمحافظة على الأطفال التائهين وتسليهم لذويهم ، في حين تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية الهادفة لموسم ما بعد الحج بتقديم أفضل الخدمات وتسخير الإمكانات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر واطمئنان من خلال تكثيف جولات الفرق الرقابية الميدانية على المنشآت وكذلك تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة بالطرق المؤدية للمدينة المنورة ومطابخ الإعاشة والمطاعم والفنادق ومحلات الوجبات السريعة ومحلات بيع اللحوم .فيما يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة مهامه الميدانية بساحات المسجد النبوي والمنطقة المركزية المحيطة به عبر الطرق القادمة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان بتقديم الخدمات الطبية والإسعافية من أطباء ومسعفين وسائقين ومتطوعين ومؤقتين وإداريين وفنيين وأسطول من سيارات الإسعاف مجهزة بكل التجهيزات مع سيارات خدمات مساندة وسيارات إسعاف تدخل سريع إضافة إلى مشاركة المتطوعين والمتطوعات داخل المسجد النبوي وساحاته ودعمهم بعربات لنقل الحجاج وكبار السن المحتاجين للإسعافات الأولية لنقلهم من داخل المسجد النبوي للساحات الخارجية .وفي الجانب الصحي تطبق المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة خطة الحج للفترة الثانية من حج هذا العام 1440هـ عبر المراكز الصحية المنتشرة على الطرق المؤدية للمدينة المنورة والطرق التي يسلكها الحجاج في عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين المتمثلة في الرعاية الصحية التي تقدمها الصحة من خلال مراكزها الصحية في باب جبريل والصافية وباب المجيدي وباب السلام ومحطة الھجرة وحجاج البر والميقات وأحد والإجابة والبيعة وقباء والعوالي والأنصار إضافة إلى المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .// انتهى //15:23ت م0047