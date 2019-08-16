الطائف 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسشهدت منافسات الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن في يومها الثاني منافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين للضفر بأكبر عدد من النقاط، وتضمنت أشواط الفترة الصباحية تنفيذ 16 شوطاً ومسافته 2 كم، مخصصة لفئة مفاريد "بكار– قعدان".وحققت الهجن "مروح" لرياض ثامر السعدون، أفضل توقيت زمني بواقع 2 دقيقة و56 ثانية، في الشوط السادس، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول "مشكورة" لسهيل سعيد العامري، وتمكنت الهجن "شاهين" لناصر عبد الله الماسي من اقتناص المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث جاء أولاً "العزوم" لسعد حمد المري، وفي الرابع "الفهد" لفهد فلاح العتيبي، وجاءت "الذيبه" لفهد عبدالله الشمري أولاً في الشوط الخامس، و"نهابه" لمحمد عبد الله المري في الشوط السابع، و"غزيلان" لجاسم سعود العتيبي في الثامن، و "مسيره" لمسعود عبد الهادي المري في التاسع، وفي العاشر حل "شهاب" لرياض ثامر السعدون أولاً، و"نواره" لمحمد عبد الله المري جاءت أولاً في الشوط الحادي عشر، و"الفارس" لمحمد علي المري في الثاني عشر، و"قوافي" لراشد طالب المري في الثالث عشر، و"مشغل" لمحمد علي المري في الشوط الرابع عشر، وفي الشوط الخامس عشر "رياده" لعبد الله صالح العجمي، واحتل "شاهين" لمحمد علي المري المركز الأول في الشوط السادس عشر والأخير للفترة الصباحية .وتتواصل منافسات الأشواط التنشيطية والتي يقدر مجموع أشواطها 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية على فترتين تبدا الفترة الصباحية الساعة 7 صباحا والفترة المسائية الساعة 3 عصرا.// انتهى //15:23ت م0048