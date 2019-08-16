مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأجرى فريق طبي تكاملي من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عملية قسطرة لإذابة جلطة رئوية حادة لحاجة يمنية في العقد الرابع من عمرها حيث قدمت إلى المدينة الطبية وهي تعاني من ضيق مفاجئ في التنفس وآلام في الصدر وبعد اخضاعها للفحوصات اللازمة والاشعة المقطعية تبين وجود جلطة رئوية تتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ حياتها .وقام فريق الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور المأمون جستنية بإجراء القسطرة لإذابة الجلطات وتكللت بالنجاح واستجابت للعلاج بشكل جيد ومن ثم تمت متابعة المريضة بالعناية المركزة بقيادة الدكتور محمد بازرعة وتماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد وأتمت حجها وهي تتمتع بصحة وعافية.يذكر أن المدينة الطبية جهزت فريقا طبيا مختصا بشكل دائم لاستقبال مثل هذه الحالات لتسهيل تحويلها والإسراع في اتخاذ القرارات لتقديم خدمة أفضل للمرضى لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وامكانيات كبيره بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.//انتهـى//15:45ت م0049