المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأدى 6500 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأني جمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.واستمع الضيوف القادمين من79 دولةمن مختلف أرجاء العالم، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها امام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبدالعزيز ال الشيخ، تحدث فيها عن الاستقامة في طاعة الله سبحانه وتعالى , موصيا المسلمين بتقوى الله عزوجل.وأكد الضيوف على أهمية برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر بين جميع فئات العالم الإسلامي من علماء ومفكرين وشخصيات إسلامية، وطرح ومناقشة قضايا الأمة الإسلامية وتحدياتها، منوهين بعناية ورعاية المملكة بالإسلام والمسلمين، حيث تقدم لهم كل أنواع الدعم والمساعدات.// انتهى//15:45ت م0050