المدينة المنورة 15 ذوالحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسرفع نائب رئيس منتدى الأئمة إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بفرنسا خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ نور الدين محمد طويل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لإتاحة هذه الفرصة القيمة لأداء فريضة حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، هذا البرنامج الذي حقق أمنية مسلمين كثر لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة خدمات متميزة تقدمها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .وعدّ الشيخ طويل خلال تصريحه لوكالة الأنباء السعودية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الانجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة وليس هذا الأمر ببعيد عما الفته المملكة ، لأن المملكة العربية السعودية منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراها أقامها على دعائم التوحيد وحماية المسلمين فهذا المشروع الذي يأتي ليلبي مطالب المسلمين وهو الوصول إلى الأراضي المقدسة للحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، حيث يعتبر هذا البرنامج من البرامج المهمة اليوم في عالمنا الإسلامي لما حققه من تقدم كبير لقضايا الإسلام والمسلمين من خلال التقاء كافة المسلمين في رحاب البيت العتيق وتعارفوا من خلال هذا المشروع المبارك ، لذا نعتبر هذا البرنامج من أهم انجازات المملكة في وقتنا الحاضر .وقال إني سعيد جدا كوني من المشاركين في هذا البرنامج ونلت شرف الاستضافة فيه من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ثم بترتيب وتسهيل معالي وزير الشئون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيح الذي كان حريصا على أن يتم البرنامج بأسهل الطرق والتسهيلات المتوفرة قبل وبعد الوصول إلى هذه الأراضي المباركة من خلال الترتيبات التي قدمت لنا ونحن الآن في مرحلة ما بعد الحج في المدينة المنورة إذ ندعوا الله عز وجل أن يبارك لقائد المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - رعاهما الله - ولوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة العاملين في الوزارة لما قاموا به من مجهودات حول خدمتنا أثناء وجودنا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .وأبدى نائب رئيس منتدى الأئمة إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بفرنسا عن إعجابه الشديد والكبير بالمشروعات والتوسعات العملاقة المنفذة في المسجد الحرام وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وبالخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام إضافة إلى المستوى الراقي في تقديم الخدمات على جميع المستويات في الإسكان والتنقل وغيرها من الخدمات التي تعكس صورة مشرفة لما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من خدمة وعناية بالحجاج والمعتمرين والزوار منذ دخولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم ، مؤكداً أن المملكة تُعد من أهم الدول التي تهتم بالشأن الإسلامي نظراً لأهمية موقعها القيادي على مستوى الأمة الإسلامية ، سائلا الله تعالى أن يوفق حكومة هذه البلاد الطاهرة لكل خير وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها .// انتهى //15:45ت م0051