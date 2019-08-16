تبوك 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسيواصل المعسكر الكشفي بتعليم تبوك في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أعماله في انطلاقة المرحلة الثانية لخدمة وتوديع ضيوف الرحمن، بإشراف إدارة نشاط الطلاب (قسم النشاط الكشفي) في الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك.ووجه مدير عام التعليم في المنطقة والمشرف العام على المعسكر الكشفي بالمنفذ إبراهيم بن حسين العُمري برفع الجاهزية في المعسكر الكشفي لتوديع الحجاج المغادرين من خلال منفذ حالة عمار، وتسخير كل الامكانيات لخدمة الحجاج من خلال المعسكر الكشفي التابع لتعليم تبوك والذي يعمل هذه الأيام على مدار الساعة .وقال : بأن كافة القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج في منفذ حالة عمار تعمل وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، ويستعشر الجميع الدور الكبير و المسؤولية في هذا الجانب إيماناً بالشرف الكبير الذي خص الله به هذه البلاد في خدمة الحرمين الشريفين .من جانبه أوضح القائد العام لمعسكرات الكشافة للحج في منطقة تبوك ومدير ادارة النشاط الطلابي الدكتور عبد الله الحارثي بأن كشافة تبوك تشارك هذا العام ب 30 كشافاً من مختلف مراحل التعليم و26 قائداً كشفياً يساندهم عدد من اللجان الأخرى لتوفير كل سبل السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم للمنفذ حالة عمار وحتى إنهاء اجراءات مغادرتهم المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن تعليم تبوك وفرّ أكثر من 30 عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يقوم بخدمتهم ابناؤنا من كشافة تعليم تبوك ، ومودعينهم بالهدايا والحلوى والقهوة العربية .//انتهى//16:25ت م0057