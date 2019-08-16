أملج 15 ذوالحجة 1440هـ الموافق 16 اغسطس 2019م واسشهدت محافظة أملج مساء أمس ، عروض "الفلاي بورد" المثيرة التي تقام لأول مرة بأملج ضمن فعاليات مهرجان " شاطئ أملج" الذي تنظمه "بلو لايت" ويشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ، وذلك بشاطئ الدقم السياحي.وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي للمهرجان عبدالله النجار ، أن هذه الرياضات البحرية التي تشهدها شواطئ أملج لأول مرة مثيرة للغاية ومحل متعة لمرتادي البحر من الأهالي وزوار أملج خاصة أننا في إجازة عيد الأضحى المبارك المليئة بالفعاليات التي حرصت اللجنة المنظمة أن تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع , مشيراً إلى أن عروض " الفلاي بورد " الشيقةالتي قدمها الكابتن سعود الراوي واستمرت حتى منتصف الليل ، تزامن معها عروض الليزر والألعاب النارية التي أضفت جمالاً على مياه البحر.وبين النجار أنه خلال ممارسة هذه الرياضة يمكن التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدلافين حيث يقوم المستخدم بالطيران في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث "FlyBoard Air "، حتى ارتفاع يصل لـ 10 آلاف قدم " 3 كيلومترات" لمدة 10 دقائق ، وتصل سرعة " FlyBoard Air" القصوى إلى 150 كيلومتر في الساعة.الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات مهرجان "شاطئ أملج " البحرية حيث قامت اللجنة المنظمة بإنشاء مرسى بحري خاص في أرض الفعاليات تنطلق منه قوارب النزهة على مدار أيام المهرجان في جولات بحرية للأهالي والسياح من العائلات والأفراد لتجربة الأجواء البحرية الجميلة، بالإضافة إلى الاستمتاع بممارسة الألعاب البحرية الحماسية ورياضة الدبابات البحرية وتجربة الفلاي بورد.// انتهى //16:39ت م0059