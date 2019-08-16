مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واساستحضار الماضي ومقارنته بواقع اليوم ، هو العنوان الأبرز عند مشاهدة صور المسجد الحرام التي تعود لعام 1297هـ/ 1880م، وكيف تبدل حال الحرم المكي في العهد السعودي الذي أولاه جل العناية وسخر لعمارته الغالي والنفيس إجلالاً لمكانته وحرمته.معرض "لبيك" الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متزامنا مع موسم حج هذا العام، سلط الضوء على "رحلة الحج عبر العصور"، تعميقاً للجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، وتعريفا بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ، وعنايتها بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.ويبرز المعرض المقام بمجمع تلال النسيم بمكة المكرمة، جهود المملكة تجاه الإخوة الإسلامية، عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه الوزارة، وأكمل هذا الموسم 23 عاماً واستضاف نحو 53247 حاجاً و3000 معتمراً ، فضلا عما تضمنته رؤية المملكة 2030 للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي البيت العتيق.وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية من خلال معرضها " لبيك " الذي يستقبل زواره يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء ويستمر حتى 1440/12/20 إلى إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض الحديثة.// انتهى //16:45ت م0061