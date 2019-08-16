مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسعقدت لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية لمشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج هذا العام 1440 للفترة الثانية اجتماعاً برؤساء ووكلاء المراكز التوجيهية في مكة المكرمة برئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام للتوعية والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني.وبدأ الاجتماع بكلمة توجيهية رفع خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيداً بنجاح خطط الجهات المشاركة في الحج وأداء الحجاج لنسكهم بسهولة ويسر.رفع فضيلته التهنئة لمعالي الرئيس العام على نجاح مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام مثمناً الجهود التي بذلتها اللجان العاملة في الفترة الأولى ونجاحها في أعمالها في ظل التوجيه والمتابعة المباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله . بعدذلك أوصى فضيلته الجميع بتقوى الله والحرص على تمثيل الرئاسة على الوجه الأكمل مسترشدين بالهدي النبوي في معاملة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمة المتميزة لهم مستعينين في ذلك بالإمكانات التي وفرتها الرئاسة خصوصاً وسائل التوعية الرقمية والمطبوعات والمترجمين .بعد ذلك ألقى المشرف على لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ خميس بن عبدالرحمن الزهراني كلمة استعرض فيها المهام الموكلة للمراكز التوجيهية وآلية العمل فيها وكيفية التعامل مع المخالفات وطرق معالجتها مشيداً بالنجاح الباهر الذي تحقق في أعمال الرئاسة في الحج رافعاً الشكر نيابة عن منسوبي لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية للفترة الثانية لصاحب المعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعم معالية ومتابعته لأعمال اللجنة .// انتهى //17:08ت م0062