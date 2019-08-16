بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.41 % أي ما يعادل 3 نقاط ليقفل عند مستوى 811.20 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 34 ألفاً و789 سهماً، بقيمة 249 ألفاً و 972 دولاراً أمريكياً، نفذت خلال 12 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 74 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 44 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:10ت م0064