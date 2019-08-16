إسلام آباد 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 2.31% أي ما يعادل 664 نقطة، وأقفل عند مستوى 28764 نقطة.وبلغ حجم التداول 53423710 سهماً نفذت في 283 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 73 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 194 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.وسيطرت أسهم شركات النفط والغاز والأسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //17:11ت م0065