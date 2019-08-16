عمّان 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأعرب أعضاء في مجلس النواب الأردني، عن تقديرهم للرعاية الكريمة والجهود الجبارة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لرعاية حجاج بيت الله الحرام الأمر الذي أدى إلى نجاح موسم الحج بشكل منقطع النظير.وأشادوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، بجهود المملكة العربية السعودية في إدارة وتنظيم شؤون الحج بكل كفاءة ودقة، منوهين بالجهود والخطط التي تبذلها مختلف الجهات والقطاعات الحكومية العاملة في الحج، إضافة إلى مستوى التنسيق والتنظيم الدقيق الذي تحرص عليه الجهات القائمة على خدمة الحجيج.وثمن عضو مجلس النواب الأردني النائب خليل عطية، جهود المملكة العربية السعودية في إدارة وتنظيم شؤون الحج بكل كفاءة ودقة، رافعًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على اهتمامهما الشخصي بالاستعداد الكامل لموسم الحج ومتابعتهما الحثيثة لأوضاع حجاج بيت الله بالإشراف المباشر على جميع مراحل الحج ، حتى اطمأنا - رعاهما الله - على اكتمال كل ما وجها به في هذا الشأن.كما عبر عن امتنانه للجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لخدمة ضيوفها الإعلاميين من جميع الدول، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.ودعا الله عز وجل أن يديم على المملكة أجواء الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في المجالات كافة لتظل واحة أمن واستقرار ومنارة شامخة في المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية في ظل قيادتها الحكيمة.من جهته، ثمن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد هميسات، جهود المملكة العربية السعودية تجاه حجاج بيت الله الحرام ، مما سهل عليهم تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.وقال في تصريح صحفي عقب أدائه فريضة الحج : باسمي وباسم ضيوف بيت الله الحرام نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بنجاح موسم الحج، مشيرًا إلى أن الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن جعلت رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.وأكد أن هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج من خلال تقديم التسهيلات كافة والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم.وأعرب عن أمنياته بأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.بدوره، أشاد النائب أحمد الصفدي، بالخدمات والتسهيلات المتميزة في مختلف المستويات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وأسهمت بفضل الله تعالى في أداء الحجاج لمناسكهم براحة واطمئنان، مشيدًا بحسن استقبال الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة، وتقديم أفضل الخدمات المتكاملة لهم.كما ثمن الترتيبات والتجهيزات التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، التي كان لها الأثر الكبير في تيسير أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمن وأمان وراحة.وأعرب النائب الصفدي، عن شكره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على حسن الضيافة وعلى ما قدموه لهم خلال وجودهم لأداء فريضة الحج وقضائهم أيامًا مباركة في رحاب المشاعر المقدسة في ظل الخدمات التي تقدمها المملكة حكومًة وشعبًا كل عام من أجل إنجاح موسم الحج الذي يعبر عن عظمة الدين الإسلامي الحنيف.// انتهى //17:17ت م0066