بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات رشّاشة ثقيلة من موقعها داخل الأراضي المحتلة، باتجاه محيط الموقع لجهة الداخل اللبناني المحرر، وذلك لنحو نصف ساعة وبشكل متقطع.ولفتت الوكالة إلى أنّ هذا الانتهاك الإسرائيلي تزامن مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيّار في أجواء قرى العرقوب وبلدة شبعا المحرّرة، الجنوبية اللبنانية.// انتهى //17:18ت م0067