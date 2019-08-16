الطائف 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستشارك وزارة الدفاع خلال شهر أغسطس الجاري، في مهرجان سوق عكاظ بنسخته الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف ، من خلال جناح يعكس الثقافة العسكرية ومتضمناً معرضاً عسكرياً مصاحباً.ويقع جناح وزارة الدفاع في سوق عكاظ، إلى جانب عدد من الجهات والدول التي تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي، يعكس الإرث الثقافي والتاريخي المتنوّع.ويقدم جناح وزارة الدفاع جناحاً يحوي تاريخ القوات المسلحة بالإضافة إلى إقامة معرضاً مصاحباً لعدداً من المدرعات والدبابات والطائرات المقاتله المستخدمة في القوات المسلحة ، اضافة إلى عروض لمجموعة من أفراد القوات المسلحه بكامل عتادهم ، وسيشاهد الزائر لسوق عكاظ لوحة تذكاريه سطر فيها أسماء شهداء القوات المسلحة من منسوبي منطقة الطائف.وفي مهرجان سوق عكاظ الذي يعد أحد أهم المهرجانات الثقافية الترفيهية السنوية في المملكة العربية السعودية، تحرص وزارة الدفاع من خلال جناحها على إبراز وتقديم كافة الخدمات التي يحتوي عليها جناح وزارة الدفاع .// انتهى //17:27ت م0068