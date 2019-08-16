نيويورك 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، وسط مكاسب واسعة النطاق قادتها أسهم التقنية بفضل انحسار ارتفاع سوق السندات وخطط الصين لتحفيز النمو الاقتصادي.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 98.78 نقطة أو 0.39 بالمئة ليصل إلى 25678.17 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 17.14 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 2864.74 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 61.74 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 7828.35 نقطة.// انتهى //17:51ت م0073