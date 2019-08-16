الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسسجل الحكم السعودي الدولي الدكتور هاني سنان حضوراً مشرفاً خلال مشاركته في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة للكرة الطائرة للرجال التي أقيمت مؤخراً في مينيمار بعد أن أسندت له 11 مباراة تخللتها أقوى وأطول ثلاث مباريات خلال البطولة وامتدت كل منها لخمسة أشواط ولأكثر من ساعتين وعشرون دقيقة لكل مباراة، حيث قام بإدارة أقوى مباريات الأدوار التمهيدية بين الهند والصين و التي فازت بها الهند 3-2 وكانت أولى مفاجئات البطولة، وامتدت لأكثر من ساعتين ونصف، ثم تم تكليفه أيضاً بإدارة مباراة الصين وتايلاند والتي انتهت بفوز الصين 3-2 وامتدت المباراة لأكثر من ساعتين وأربعون دقيقة.وكلف أيضاً بإدارة مباراة الصين ونيوزيلندا وانتهت بفوز الصين 3-0 بعدها تم تكليفه لإدارة مباريات أدوار الثمانية بين الهند و كازخستان وانتهت بفوز الهند 3-1 ومباراة سيرلانكا وتايبيه التي انتهت بفوز تايبيه 3-1، وإدارة مباراة كازخستان وباكستان والتي انتهت بفوز باكستان 3-1.و قامت لجنة حكام البطولة برئاسة الأسترالي دين باختيار الحكم الدولي الدكتور هاني سنان ضمن قائمة الأربعة الحكام الأوائل أو ما يسمى ال Top Four الذين سوف تسند إليهم مباريات النصف النهائي وبالفعل أسندت إليه قيادة مباراة اليابان والصين تايبيه والتي وصفها الجميع بأنها مباراة النهائي المبكر، حيث انتهت المباراة بفوز الصين تايبيه على اليابان المرشح الأول للفوز باللقب 3-2.الجدير بالذكر أن البطولة كانت تضم أكثر من حكم عالمي استطاع أن يفرض حكمنا الدولي اسمه بقوة بينهم وأن يترك انطباع جيد كالعادة عن الحكم السعودي، ويسجل هذا النجاح للجنة الحكام برئاسة الاستاذ عبدالله العدوان.// انتهى //18:04ت م0074