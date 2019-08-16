بيروت 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسوجهت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اليوم، نداء عاجلًا دعت فيه لتحرك عربي ودولي عاجل لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد في سوريا والكشف عن مصيرهم.وأشارت اللجان الشعبية إلى أنها وجهت هذه المذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة والأسكوا وجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى السبعين لإتفاقيات جنيف، مؤكدة أنّ الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، والمحاكمة غير العادلة.وأكدت اللجان الشعبية الفلسطينية في مذكرتها أن ذوي المعتقلين يواجهون ظروفاً نفسية قاسية جراء استمرار اعتقال أبنائهم، وعدم توفّر معلومات عنهم أو السماح لهم لزيارتهم، أو حتى الإطمئنان على صحتهم عبر الهاتف.// انتهى //18:04ت م0077