الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستستضيف مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المملكة المغربية، منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمهاالاتحاد العربي لكرة القدم، وستنطلق هذه التصفيات يوم الأحد القادم وتختتم في الـ 25 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة - الرفاع - الزوراء – هورسيد"، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية "البنزرتي - شبيبة الساورة - فومبوني - تيليكوم".ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.// انتهى //18:05ت م0078