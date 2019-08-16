تونس 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسشدد الرئيس التونسي محمد الناصر على ضرورة متابعة الجهود الإقليمية لحل الأزمة الليبية المتفاقمة .وحث خلال لقاء عقده مع وزير خارجيته خميّس الجهيناوي اطراف اللجنة الثلاثية التي تضم بلاده والجزائر ومصر على العمل على دفع العملية السياسية ووقف الإقتتال في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية، ليستعيد البلد الشقيق أمنه واستقراره .إلى ذلك أشار بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ان وزير الخارجية التونسي سيرأس وفد بلاده الى الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية نهاية الشهر الحالي.// انتهى //18:14ت م0082