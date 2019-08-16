جدة 15 ذوالحجة 1440هـ الموافق 15 اغسطس 2019م واسرفع معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 هـ.ونوّه رئيس "نزاهة" بتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة القطاعات المشاركة في الحج ببذل الجهود لخدمة الحجاج ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة، ودعا الله أن يعيد مثل هذه المواسم على وطننا الغالي وهو ينعم بالأمن والاستقرار والتقدم في جميع المجالات.//إنتهى//19:01ت م0086