بيت لحم 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واساستشهد مواطن فلسطيني، اليوم، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد علاء خضر الهريمي من مدينة بيت لحم، متأثرًا بجروحه البالغة التي أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، جنوب بيت لحم.// انتهى //19:45ت م0088