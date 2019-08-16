قلقيلية 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية ما أدى الى إصابة مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وذكرت مصادر محلية في قليقيلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص "المطاطي".// انتهى //19:56ت م0089