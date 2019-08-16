الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستواجد 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في فريق الأسبوع لدوري أبطال آسيا عن الأسبوع الحالي.وجاء ضمن التشكيل المثالي الخاص بمباريات إياب ثمن النهائي الآسيوي 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، 3 لاعبين من الهلال هم يانج هون سو وياسر الشمراني وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم حسين عبدالغني وعبدالفتاح عسيري والحارس محمد العويس، و من الاتحاد إميليانو فيتشو ورومارينيو ومن النصر عبدالرزاق حمد الله وجوليانو.// انتهى //20:00ت م0090