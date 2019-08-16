تبوك 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسودع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بالهدايا والورود، ضمن مبادرات موسم الحج وذلك بمشاركة فريق التطوع بالمنطقة، وإشراف مدير ادارة التطوع بالمنطقة فيصل علي العطوي.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي ان المبادرة أشتملت على توزيع الهدايا والورود ومساعدة كبار السن في التنقل وانهاء اجراءات السفر الخاصة بهم، حيث تم من خلالها توزيع الورود والهدايا الرمزية التي أشملت على التهنئة بإتمام الحاج والحاجة فريضة الحج، مشيداً بعمل الفرق التطوعية التي تبذل هيذة الهلال الأحمر قصارى جهدها في إستقطاب أكبر من المتطوعين.ودعا " العنزي" أبناء منطقة تبوك للإلتحاق بالتطوع والمشاركة بماتقدمه الهيئة من أعمال إنسانية الرامية إلى إنقاذ حياة المصاب أو المريض والمساهمة بالبرامج التطوعية التي تقدمها الهيئة لخدمات ضيوف الرحمن وحجاج بيت، ولخدمات كافة شرائح المجتمع.من جهتهم عبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه البادرة التي تنمّ عن كرم الضيافة وحسن التوديع لضيوف الرحمن، داعين الله -عز وجل- أن يعين القائمين على خدمة الحجاج وأن يجزيهم كل خير، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن.// انتهى //20:07ت م0093