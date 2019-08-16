الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستشهد محافظة جدة يوم الأحد القادم 18-8-2019م، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.وسيعلن خلال الحفل الكبير كافة التفاصيل المتعلّقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرّف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيريّة للدوري السعودي للمحترفين، سواءً داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير لمتابعة منافسات الدوري السعودي داخل وخارج المملكة.وتستعد الأندية السعوديّة للدخول بقوّة معترك الدوري بنسخته الجديدة لأوّل مرّة بـ 16 رئيسًا منتخبًا، بعد أن أتمّت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعيّاتها العموميّة وانتخاب مجالس الإدارة لمدّة أربع سنوات، وهو ما سيضفي مزيدًا من الاستدامة الإداريّة والماليّة التي ستنعكس على مستوى تنافسيّة الدوري بشكل إيجابي، إضافة إلى ذلك، ستدخل الأندية منافسات هذا الموسم بملاءة ماليّة مميّزة، بعد أن تم إقرار إجمالي دعم بأكثر من 1.6 مليار ريال لأندية دوري المحترفين حصرًا، وذلك وفقًا لاستراتيجيّة دعم الأندية التي وجّه بتقديمها سمو ولي العهد – حفظه الله – التي ترتكز على محاور حوكمة تهدف إلى تطوير واستدامة العمل الإداري والمالي في الأندية، وذلك للنهوض بقيمة الأندية السعوديّة الإداريّة والفنيّة بشكل خاص والدوري السعودي للمحترفين بشكل عام، سعيًا نحو عمل احترافي متميز.وسيشهد الحفل حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين الأستاذ مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم دوري 2019م – 2020م.// انتهى //20:07ت م0094