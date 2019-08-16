مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأدى 50 طالباً وطالبة يمثلون 25 جنسية بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى مناسك الحج خلال موسم 1440هـ، بإشراف من لجنة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لطلاب المنح بالتعاون وزارة الحج والعمرة، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية تجاه خدمة طلبة المنح.وبين رئيس لجنة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لطلاب المنح الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن اللجنة عملت على تحقيق رغبات طلاب المنح المنتسبين للجامعة، ويعدّون ضيوف عليها، لاسيما وقد أتوا من مختلف الدول الاسلامية من أجل طلب العلم في الشريعة الإسلامية والعلوم العربية.وقال :" جرى تهيئة الظروف اللازمة لحجهم بالتعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الحج والعمرة"، مبيناً أنها إحدى مبادرات اللجنة التي شكلت مؤخراً لخدمة طلبة المنح.وأكد أن اللجنة تسعى من خلال مبادراتها إلى تحقيق عدد من الأهداف على المستوى الاسلامي، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، مشيداً بتعاون وزارة الحج والعمرة.// انتهى //20:08ت م0095