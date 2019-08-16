مكة المكرمة في 15 ذو الحجة 1440 ه الموافق 16 أغسطس 2019 م واسنفذت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بالتعاون والتنسيق مع النقابة العامة للسيارات وإشراف الهيئة العليا لمراقبة النقل خلال موسم حج هذا العام 1440 ه مبادرة لنقل حجاج أوروبا وأمريكا يومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة مجانا من منى إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة ومن ثم العودة مجددًا إلى المشعر لإكمال المبيت.وأوضح المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة المهندس عادل قاري أنه استفاد من المبادرة التي نفذت بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة من منطلق حرصها على تذليل كل العقبات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام وإيجاد الحلول لكل مشكلة تعيق اداء نسكهم بيسر وسهولة علاوة على تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام قرابة 43 ألف حاج تم نقلهم عبر 150 حافلة على مدى 30 ساعة عمل متواصلة بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا يوم العاشر وانتهت مغرب يوم الحادي عشر ثاني أيام عيد ، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت ولله الحمد نجاحها في الموسم الأول من خلال تخفيف العبء على الحاج بإيجاد وسيلة مواصلات مجانية له في ظل صعوبة التنقل أيام العيد من مشعر منى على الحرم وبالعكس والمساهمة في التقليل من الزحام في الحرم المكي الشريف الذي يشهد نزول الحجاج من مشعر منى بعد المبيت بشكل كثيف بسبب حرصهم على أداء الطواف يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذو الحجة.وأفاد أنه تم تخصيص محطة جرول بالقرب من المسجد الحرام لتكون مكان الانطلاق والعودة من وإلى منى واستخدام حافلات النقل الجماعي ورواحل عبر 4 خطوط خصصت لتنفيذ هذه المبادرة من المعيصم إلى جرول والعكس.// انتهى //20:36ت م0097