جدة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا الدكتور ابراهيم كاسوري فوفانا، جدة مساء اليوم .وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر// انتهى //20:42ت م0098