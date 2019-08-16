سياسي / الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وتوقيف مهاجرين سريين
الجمعة 1440/12/15 هـ الموافق 2019/08/16 م واس
الجزائر 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس
أوقف الجيش الجزائري عنصرين اثنين يدعمان الجماعات الإرهابية المتحركة بمنطقة تيارت شمال غرب الجزائر .
إلى ذلك أشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إلى توقيف 57 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي تلمسان وغليزان شمال غرب الجزائر .
كما تم توقيف خمسة مهربين و تم ضبط مركبتين رباعيتي الدفع وبعض المواد المهربة الأخرى بحوزتهم .
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