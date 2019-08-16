الجزائر 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري عنصرين اثنين يدعمان الجماعات الإرهابية المتحركة بمنطقة تيارت شمال غرب الجزائر .إلى ذلك أشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إلى توقيف 57 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي تلمسان وغليزان شمال غرب الجزائر .كما تم توقيف خمسة مهربين و تم ضبط مركبتين رباعيتي الدفع وبعض المواد المهربة الأخرى بحوزتهم .//انتهى //21:57ت م0103