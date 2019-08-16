محايل 15 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسواصلت بلدية محافظة رجال ألمع حملتها "الرقابة البلدية" المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، التي أسفرت عن إغلاق 4 محلات مخالفه وأنذرت 13 محلاً مخالفاً .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الفرق الرقابة ضبطت المحلات المخالفة ، مشيرًا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات ضمن الحملة، حيث جرى ضبط 40 كيلو غرام من المواد الغذائية الفاسدة بعدد من المواقع و13 لتراً وتم إتلافها . وإغلاق المحلات .وأكد سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).// انتهى //21:57ت م0104