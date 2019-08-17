عنيزة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستبذل بلدية محافظة عنيزة جهوداً حثيثة في موسم عنيزة للتمور والذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية ويستمر لمدة شهرين .وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي أنه قد بدأ العمل منذ وقت مبكر لتجهيز المدينة الغذائية لاستقبال التمور الواردة للسوق ، لافتاً الانتباه إلى أنه تم تجميل الموقع وإحاطته بالنخيل والمسطحات الخضراء وزيادة عدد البوابات ، مشيراً أن المدينة الغذائية تقع على مساحة مليون متر مربع منها مساحة 75 ألف متر مربع خصصت كساحة للمزادات اليومية، وتنقسم لـ 70 مسارا وتحمل أكثر من 10 آلاف عربة ألمنيوم "ذكية" تتميز بالوزن الخفيف وسهولة وخفة التنقل، مما جعلها تشكل أهمية بالغة في جذب البائع والمشتري والمزارع والتاجر ، إضافة إلى تنظيف وتعقيم مساحة المزادات اليومية والعربات بشكل دوري حفاظاً على صحة الجميع .وبين أنه تم تكثيف الأداء في المختبر الصحي الذي يعد أحد امتيازات موسم عنيزة للتمور وركيزة اطمئنان للمستهلك إذ تم وضع خطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة و الكشف على المنتج إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للموقع وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.// انتهى //00:21ت م0112