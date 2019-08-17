القاهرة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واستجاوزت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي 13 مليار دولار.وأشارت الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية لـ 5 مجموعات تصديرية، جاء في مقدمتها الحاصلات الزراعية بارتفاع ملحوظ لنسجل 57ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، فيما تصدرت السلع زيوت النفط والذهب والأسمده الأزوتية ثم شاشات الكمبيوتر والمراقبة والأسلاك والكابلات ثم الملابس، وبوليميرات الإيثيلين.//انتهى//01:07ت م0116