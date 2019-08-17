غزة 15 ذو الحجة 1440هـ الموافق 16 أغسطس 2019م واسأصيب اليوم الجمعة عشرات المواطنيين الفلسطينيين بالرصاص الحي و"المطاطي" جراء قمع الاحتلال المسيرات السلمية شرق قطاع غزةوأعلنت مصادر طبيه ومحلية في غزة عن إصابة 67 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن 34 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، و33 آخرين بالرصاص "المطاطي" من بينهم 17 طفلاً و3 فتيات، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.//انتهى //01:11ت م0117