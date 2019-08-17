مدريد 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واساستهل برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر 1/ 0 ،اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.وسجل أرتيز أدوريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.وعانى برشلونة من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، بالإضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلاً منه.وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //02:31ت م0121